Presentato il Service 'L'assistente Familiare' del Rotary Cascina e Monte Pisano

Il Rotary Club Cascina e Monte Pisano ha recentemente ospitato la consueta visita del Governatore del Distretto 2071, Fernando Damiani. Questa visita ha offerto un'occasione per riflettere sulle attività pianificate per l'anno in corso e per discutere la pianificazione strategica futura.

Durante l'incontro del pomeriggio, diversi membri del club, tra cui il direttivo, i Presidenti delle commissioni, i nuovi soci e il Presidente del Rotaract Giulia Baldeschi, hanno avuto l'opportunità di incontrarsi e interagire con il Governatore Damiani.

Jean Marc Romelli, Presidente del Club, ha presentato in anteprima il service "l'assistente familiare". Ha anche approfittato dell'occasione per donare al Governatore una copia del libro recentemente pubblicato in collaborazione con ConfCommercio - Terziario Donna. Il libro l'assistente familiare, disponibile sia in formato cartaceo che elettronico, è stato creato per aiutare coloro che immigrano in Italia, spesso a causa di guerre o povertà, e che possono avere difficoltà a causa di una bassa istruzione o della mancanza di conoscenza della lingua italiana.

In seguito, durante la serata, è stato mostrato un video realizzato da Margherita Magi, consorte del Governatore, sul service distrettuale "Libellula". Questo programma mira a garantire il diritto alla salute delle donne disabili, un tema che è stato illustrato in dettaglio da Maria Antonietta Denaro, l'Assistente per l'area Tirrenica 2. La serata si è conclusa con uno scambio di omaggi e gagliardetti tra i partecipanti.