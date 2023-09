Prova il tuo sport, Cerreto premia i suoi atleti

Non ha deluso le aspettative la 8°edizione di “Prova il tuo sport”, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi per sensibilizzare i giovani alla pratica dello sport. Per tutto il pomeriggio di sabato 23 settembre, tanto sport e tanta musica nel centro storico. Per l’occasione, infatti, si è tenuta anche “Prova il tuo strumento”, in collaborazione con la Scuola di Musica MMI Muzika Toscana.

Tantissimi i giovani che si sono cimentati in numerose discipline. Le Contrade erano inoltre a disposizione per i ragazzi che volessero provare bandiere, tamburi e giochi storici del Palio del Cerro. All’iniziativa hanno preso parte le associazioni di volontariato del territorio. A tutti i bambini che hanno provato almeno 10 sport, è stata poi consegnata una medaglia dall’assessore allo sport Moreno Costagli.

Durante l’iniziativa sono stati, infine, consegnati dal Sindaco Simona Rossetti che ha insistito sul valore della pratica sportiva, degli attestati riconoscimento al campione del mondo di Gravity bike Luca Lusini, ai nuotatori Gianmarco Bove, Alessandra Cerri e Sara Cenci, ai campioni mondiali di danze standard WDSF Senior I Silvia Mariotti e Manuel Guidotti, alle pallavoliste della Under 16 della Cerretese Volley Sara Aliu, Camilla Bandecchi, Bianca Berlincioni, Rachele Innocenti, Sofia Mancini, Aurora Meacci Vittoria Mileto, Martina Nuti, Giulia Panati, Ida Rigatti, Emma Sevieri, Vincenza Vincitorio e al loro allenatore Gaetano Capasso. Premiati, inoltre, un’altra pallavolista locale Chiara Benvenuti e per l’atletica leggera Riccardo Masini e Tommaso Masini.

Hanno ottenuto riconoscimenti la campionessa di canottaggio Chiara Benvenuti, il dirigente di ciclismo Luciano Benvenuti, le ginnaste Margot Tersini, Lucia Riola e Tosca Faenzi e l’ex campione di rally Tobia Cavallini.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa