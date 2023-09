Referendum Multiutility e salario minimo: Unione Popolare dell’Empolese Valdelsa si mobilita

Unione Popolare dell’Empolese Valdelsa si mobilita per il referendum contro la Multiutility e per la legge di iniziativa popolare sul Salario Minimo a 10 euro. Tre appuntamenti per firmare a Empoli: mercoledì 27 settembre, mercoledì 4 ottobre e mercoledì 11 ottobre saremo in piazza della Vittoria (angolo via del Giglio) dalle 18 alle 20.

Per quanto riguarda la prima questione raccoglieremo le firme dei residenti del comune di Empoli per confermare il referendum che consentirà di ritirare il via libera alla Multiutility votato dal consiglio comunale. Il progetto di accorpamento dei soggetti gestori e di quotazione in borsa della Multiutility - così come previsto nelle delibere che vogliamo abrogare - porterà ad una finanziarizzazione dei servizi pubblici locali, con un conseguente peggioramenti del servizio e ad un aumento delle bollette.

Per quanto riguarda la seconda questione, invece, raccoglieremo le firme per obbligare il Parlamento a discutere la proposta di legge - già depositata - che prevede l’istituzione di un salario minimo a 10 euro l’ora. L’Italia, infatti, è l’unico Paese in Europa dove i salari sono diminuiti negli ultimi 30 anni, mentre il costo della vita continua ad aumentare. È il momento di dire basta e di istituire un minimo legale sotto il quale non è possibile scendere, a prescindere dal contratto e dall’inquadramento professionale.