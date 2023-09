Un cane è rimasto bloccato in una tubazione in cemento usata per lo scolo delle acque di un fossato a Segromigno in Monte, frazione di Capannori. I vigili del fuoco di Lucca sono intervenuti con l'utilizzo di una sonda endoscopica per trovare l'animale e grazie a un martello demolitore sono potuti arrivare a estrarre l'animale in sofferenza.