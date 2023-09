Tutela animali, riattivata la sterilizzazione delle colonie feline

L’Ufficio Ambiente del Comune di Pisa comunica che è stato riattivato il servizio di sterilizzazione delle colonie feline che viene svolto da parte dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest nei locali del servizio veterinario del canile intercomunale “Soffio di vento” a Ospedaletto. Il servizio si riferisce alla sterilizzazione gratuita dei gatti liberi che vivono nelle colonie feline censite sul territorio comunale.

“Dopo aver raccolto segnalazioni sulla necessità del servizio di sterilizzazione da parte di volontari e associazioni del territorio – dichiara l’assessore all’ambiente Giulia Gambini – abbiamo interloquito con la Usl affinché il servizio venisse prontamente riattivato. Come Ufficio Ambiente abbiamo aggiornato il censimento delle colonie feline presenti sul territorio al 31 agosto e abbiamo ottenuto un calendario di sterilizzazioni che ha incrementato il numero di interventi effettuati nei giorni di ambulatorio. Si tratta di un servizio gratuito, rivolto agli animali che fanno parte delle colonie feline censite dal Comune di Pisa. Il Comune, oltre a gestire l’attività di censimento, mette a disposizione i locali del canile di Ospedaletto e raccoglie le prenotazioni che possono essere presentare dai referenti ufficiali delle colonie feline riconosciute. Come Amministrazione abbiamo ritenuto importante sollecitare la ripresa del servizio che consente di prevenire il fenomeno del randagismo, che attualmente non è presente nel nostro territorio. Ringrazio le associazioni del territorio che si occupano di tutela degli animali e tutti i volontari impegnati nel prezioso lavoro di cura e gestione delle colonie feline.”

Il servizio è rivolto ai referenti ufficiali di colonia felina riconosciuta. Per prenotare gli interventi di sterilizzazione, dal settembre 2023 è modificata la procedura: occorre che il referente, o suo delegato, compili e trasmetta il modulo di richiesta per posta elettronica all'indirizzo e-mail: animali@comune.pisa.it. L’invio deve essere fatto entro e non oltre la mattina del giorno lavorativo precedente a quello dell'intervento.

Gli interventi di sterilizzazione chirurgica vengono effettuati dal servizio veterinario dell'USL presso l'ambulatorio veterinario del canile sanitario municipale in Via di Granuccio ad Ospedaletto. Il referente della colonia dovrà presentarsi al servizio veterinario dell'USL al momento dell'intervento munito dell’autorizzazione.

Calendario Sterilizzazioni: n.6 gatte il 27/09 ore 14.30, n.6 gatte il 03/10 ore 14.30; n.6 gatte, 10/10 ore 14.30.

Il calendario aggiornato con le prossime date disponibili, insieme a tutte le informazioni, sono pubblicate sul sito web del Comune di Pisa, nella sezione tematica Ambiente (Tutela Animali – Sterilizzazioni feline) al link:

https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/sterilizzazioni-feline