Use vince ma non convince il mister: "Non possiamo permetterci cali"

Un avvio importante e poi un calo che ad Alessio Cioni non è piaciuto. Questa, in una frase, l’essenza dell’amichevole vinta dall’Use Rosa Scotti sul campo di Vigarano per 63-73.

"Abbiamo giocato un ottimo primo quarto – attacca il tecnico – prendendo subito un buon vantaggio. Poi nel secondo abbiamo abbassato il ritmo mentre il terzo è stato pessimo. La conferma arriva anche dai numeri visto che, su 63 punti subiti, 24 li abbiamo presi in questa frazione. Nel finale abbiamo ripreso in mano il bandolo della matassa ma, pur vincendo, stavolta devo dire che sono soddisfatto in parte perché non possiamo permetterci cali di concentrazione".

Il tecnico spiega poi l‘assenza di Merisio. "Federica si è purtroppo rotta il naso e non è potuta scendere in campo ma questa non deve essere una giustificazione perché il nostro roster ci consente di poter sopperire alle assenze. Questa gara la definirei con luci ed ombre e quindi continuiamo a lavorare facendo tesoro degli errori commessi per fare passi in avanti in via dell’esordio in campionato in programma fra due settimane a Moncalieri".

Fonte: Use Basket Empoli