A Fucecchio la collezione di stampi da caccia e ornamentali

Il 30 settembre alle ore 17 al Museo di Fucecchio si inaugura una bella mostra legata alla tradizione della caccia nell’area del Padule. E' la collezione privata di stampi da caccia e ornamentali di Marco Masseti, zoologo già docente presso il Dipartimento di Biologia dell'Università di Firenze, costituita da un centinaio di richiami che riproducono prevalentemente uccelli palustri, alcuni rappresentati in maniera estremamente naturalistica, altri sono diventati invece vere e proprie opere d'arte che niente hanno a che vedere con la funzione originaria di strumenti per la caccia.

I materiali con cui sono realizzati spaziano tra sughero, legno, vimini, giunco, canna, palma, fino ai meno convenzionali cartapesta (Lecce) e corda di agave, utilizzata per gli esemplari dell’andalusa Jaen (Spagna). La collezione comprende anche richiami di polistirolo, cemento, resina e gomma. Provengono da diverse aree geografiche: Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Gran Bretagna oltre ad America settentrionale e meridionale. I più antichi reperti della collezione risalgono alla seconda metà dell'ottocento.

La mostra, realizzata in collaborazione con il Centro di Ricerca del Padule di Fucecchio, resterà aperta fino al 31 dicembre e sarà visitabile nell'orario di apertura del museo (dal martedì al venerdì 10-13; sabato e domenica 16-19).

Sulla mostra e sulle attività del museo il commento dell'assessore alla cultura e al turismo Daniele Cei: "Siamo molto soddisfatti delle attività che stiamo svolgendo al museo, come il Campus di fine estate rivolto ai bambini, che ha registrato il tutto esaurito. Abbiamo un ricco programma di iniziative, mostre e concerti che sta incrementando l'affluenza al museo e alla Torre di Mezzo e continueremo in questa direzione per rendere il nostro bel museo sempre più fruibile e frequentato, sia dai turisti che dai cittadini".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa