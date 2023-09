Da Montemurlo a Netflix e al BarLume: il successo di Alessia Spinelli

Vola la carriera artistica di Alessia Spinelli, che negli ultimi anni sta riscuotendo un sempre maggior consenso con importanti ruoli in tv e al cinema. Alessia, 40 anni, è una montemurlese doc ed è partita nel 2005, proprio dal Comune sotto la Rocca, dove la famiglia gestisce un agriturismo, per coronare un sogno: diventare attrice. E ce l'ha fatta: dopo essersi diplomata all'accademia filodrammatica di Milano e aver fatto tanta gavetta, ora i ruoli in importanti produzioni, anche internazionali, si moltiplicano. Tra le tante partecipazioni, Alessia Spinelli è dalla prima stagione nel cast regolare della serie Netflix “La legge di Lidia Poët” ed ha recentemente finito di girare la seconda stagione, che vedremo probabilmente a fine 2024. Nella serie, interpretata da Matilda De Angelis nei panni di Lidia Poët, la prima donna in Italia ad entrare nell’Ordine degli Avvocati, Alessia veste il ruolo di Albertina, la domestica di casa Poet, una figura che nei prossimi episodi vivrà nuove avventure. “Lidia Poet”, per la gioia dei 28,2 milioni di fan, che l'hanno fatta diventare la serie italiana più vista a livello globale su Netflix, ha vinto anche il Nastro d'argento come migliore “serie crime”. La simpatia vulcanica della prorompente montemurlese non poteva mancare anche nell'amatissima serie “I delitti del bar lume”, con la regia di Roan Johnson, dove la Spinelli interpreta Franca Brogiardi, la segretaria di Pasquali, interpretato da uno strepitoso Corrado Guzzanti. Le collaborazioni non finiscono qui: La Spinelli sarà nel nuovo film di Maria Sole Tognazzi, con Margherita Buy, “Dieci minuti prima”, ha avuto un ruolo – ancora top secret- nella produzione internazionale “Conclave”, che uscirà nel 2024, con la regia del premio Oscar Edward Berger con Isabella Rossellini e Ralph Fiennes. Infine, a teatro Alessia partirà a breve in tournée con il teatro stabile del Veneto con “Gli innamorati” di Goldoni. Nei giorni scorsi il sindaco Simone Calamai ha ricevuto Alessia Spinelli nel suo ufficio insieme alla presidente della Commissione Pari opportunità, Amanda Ravagli ed ha avuto modo di conosce gli ultimi importanti ruoli ricoperti dall'attrice al cinema e in tv. «Sono davvero molto felice che in queste importanti serie a livello internazionali ci sia anche un po' di Montemurlo. - ha detto il sindaco Simone Calamai- Alessia Spinelli è una donna di talento, preparata e determinata, e sono felice che possa esprimere la sua arte in produzioni di grande livello. Anche questa è un'eccellenza montemurlese».

Fonte: Comune di Montemurlo - ufficio stampa