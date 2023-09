Capotondi racconta alla Pergola la Firenze bombardata

Grande presenza, attenzione e commozione lunedì sera al Teatro della Pergola di Firenze, per l'interpretazione da parte di Cristiana Capotondi de 'La vittoria è la balia dei vinti' scritto e diretto da Marco Bonini, nel ricordo dei bombardamenti che 80 anni fa colpirono Firenze.

Allo spettacolo sono stati invitati dalla Metrocittà gli studenti delle scuole superiori del territorio. Presente Patrizia Bonanni in qualità di consigliera della Città Metropolitana delegata alla Rete scolastica: "Siamo contenti - spiega Bonanni - di avere passato agli studenti, anche grazie a questo spettacolo, il testimone della memoria della nostra cittadina ferita dalla guerra, proprio in una stagione in cui abbiamo bisogno di lavorare tutti per la pace".

L'evento, realizzato con il contributo della Città Metropolitana di Firenze, era patrocinato da Regione Toscana e Comune di Firenze.

Nello spettacolo la partecipazione in video di Penelope Brizzi nel ruolo della Figlia, le musiche di Jonis Bascir, immagini di Andrea Calisi, disegno luci di Marco Palmieri, comunicazione di Paolo Basile. La produzione è di Stefano Francioni Produzioni, Ministero della cultura (MiC), Regione Abruzzo.

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa