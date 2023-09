Cena di autofinanziamento per le attività alla Rems di Empoli, appuntamento al Parco di Serravalle

Giovedì 28 settembre, alle ore 20, si terrà una cena di autofinanziamento della Rems di Empoli, la Residenza per Esecuzione delle Misure di Sicurezza del Pozzale. L’evento si terrà al Green Bar nel parco di Serravalle di Empoli.

Sarà l’occasione per raccogliere fondi per le attività sociali della struttura inaugurata nel 2020, la seconda in Toscana insieme a Volterra, che ospita oltre una ventina di pazienti. Sono infatti diversi i laboratori e le attività svolte per potenziare i percorsi terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi degli ospiti della struttura.

Recentemente la Rems di Empoli ha anche aperto i suoi cancelli alla comunità empolese trasformandosi in un mercatino di prodotti sani e a km zero, oltre che in un laboratorio di inclusione sociale e di valorizzazione del territorio. Lo scorso giugno è infatti stato inaugurato il progetto ‘DiMortoBuono’, il progetto di agricoltura sociale pensato dalla Cooperativa SintesiMinerva in collaborazione con la Rems di Empoli e la Sds Empolese Valdarno Valdelsa, reso possibile anche grazie ad un bando della Regione Toscana.

I terreni adiacenti la struttura, ormai in disuso, sono stati rivalorizzati per permettere la coltivazione e la vendita al pubblico di prodotti agricoli in modo sostenibile e sano, attivando contestualmente progetti di inclusione sociale e formazione lavorativa per gli ospiti della struttura. Alcuni dei prodotti, inoltre, entrano nel circuito dell’Emporio Solidale di Empoli, il supermercato che permette di aiutare le famiglie empolesi in difficoltà acquistando cibo gratis.

Con questi progetti, quindi, la Rems incrementa le attività in collaborazione ed integrazione con la comunità esterna per potenziare la sua opera di cura e riabilitazione dei pazienti. La cena di autofinanziamento è un modo per allacciare nuovi legami e potenziare i servizi offerti dalla struttura.

Fonte: Cooperativa Sintesi Minerva