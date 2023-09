Cento anni per Mario Bacci, per un momento è sua la fascia tricolore di Pontedera

Candelina, taglio della torta, brindisi, l'abbraccio di tutta la famiglia, ma anche gli auguri del sindaco, una targa celebrativa dell'evento e la fascia tricolore indossata per ricordare una giornata davvero magica. I cento anni di Mario Bacci sono stati davvero un momento indimenticabile.

Pontederese doc ed ex piaggista, Bacci ha ricevuto l'abbraccio dei suoi familiari e, tramite il sindaco Matteo Franconi, quello di tutta la città. Una festa che si è svolta nell'abitazione del neo centenario, emozionato e felice. Il primo cittadino ha consegnato una targa dedicata a "Mario Bacci, con le congratulazioni per il suo 100esimo compleanno e con i più cordiali auguri di salute e serenità".

E in più un altro piccolo dono: quello di poter indossare per qualche minuto la fascia tricolore e diventare idealmente sindaco, rappresentando al meglio la città per i cento anni di vita vissuta proprio a Pontedera.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa