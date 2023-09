Centri estivi sempre più inclusivi a Empoli, crescono gli investimenti per garantire l'assistenza educativa

Quasi mille iscritti dai 3 ai 14 anni di età, per la precisione 919 contro gli 802 registrati nel 2022, e un'attenzione più che mai peculiare per il servizio di assistenza educativa per bambini e ragazzi con disabilità. Sono alcuni dei dati che emergono in merito ai centri estivi 2023, che si sono svolti sul territorio comunale di Empoli dal 12 giugno al 28 luglio 2023 organizzati nel cartellone "Verde Azzurro" e promossi dal tessuto associativo del territorio, a partire dal terzo settore e dalle associazioni sportive dilettantistiche. Un bilancio significativo per le sette settimane di attività che, entrando nel dettaglio, hanno visto la regia di Uisp, Il Ponte, Agd Delfini e CAE.

Il Comune di Empoli ha messo a disposizione dei gestori dei centri estivi mensa gratuita per un totale di 4.069 pasti cucinati, trasporto per le due uscite settimanali e l'assistenza educativa. Proprio per quest'ultimo servizio, l'investimento da parte dell'amministrazione è cresciuto rispetto all'estate 2022: per l'assistenza educativa sono stati investiti quest'anno 66.572 euro mentre nel 2022 l'investimento era stato di 63mila euro. Il tutto nell'ottica di dare risposte sempre più efficaci e qualificate alle famiglie che hanno figli con disabilità, attraverso il servizio affidato alla cooperativa Geos.

«Parto dai ringraziamenti, che voglio fare a tutti i soggetti che hanno lavorato e che hanno costruito proposte per bambine, bambini, ragazze e ragazzi - sottolinea la sindaca Brenda Barnini - L'importanza del servizio dei centri estivi, in particolar modo supportati anche dai servizi messi a disposizione dal Comune per quanto riguarda mensa, trasporto per le uscite settimanali e assistenza educativa, credo sia indubbia: lo dimostrano anche i numeri registrati di anno in anno. Si parla di quasi mille bambini e ragazzi su una popolazione scolastica in quella fascia di età di circa 4mila. Anche alla luce di questi riscontri, sono convinta che la riflessione da aprire a livello nazionale è sul tempo scuola: il fatto che più di mille bambini su una popolazione scolastica di circa 4000 usufruiscano dei centri estivi nasconde una richiesta evidente di servizi da parte delle famiglie sulle quali è necessario iniziare a discutere in maniera concreta e tempestiva».

L'assistenza educativa viene offerta a tutti i bambini residenti nel territorio di Empoli sia che frequentino il centro estivo comunale sia che frequentino un centro estivo privato. Le ore di assistenza educativa pagate dal Comune sono state 1.985 all'interno del cartellone Verde Azzurro (svolto dal 12 giugno al 28 luglio 2023) e 1.415 per i centri estivi fuori dal cartellone (svolti dal 12 giugno al 14 settembre 2023). In totale sono stati 32 le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi che hanno usufruito del servizio. Da sottolineare anche l'impegno nel garantire a bambini e ragazzi con disabilità la continuità affettiva e relazionale instaurata sui banchi di scuola, assicurando loro laddove possibile lo stesso educatore assegnato durante l'anno scolastico. Un impegno andato a buon fine nell'80 per cento dei casi. Non solo. Quest'anno l'assistenza educativa è stata assicurata anche oltre il limite previsto dal bando: erano previste un massimo di cinque settimane, in realtà per determinati casi specificamente individuati, sentito il parere degli assistenti sociali, ne sono state concesse sette.

