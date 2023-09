Controlli stradali nel weekend a Pisa: in tre alla guida in stato di ebbrezza

Prevenzione e contrasto. Questo il binomio d’intenti ricorrente nell’azione dei carabinieri a Pisa, per debellare il fenomeno della guida sotto influenza di sostanze d’abuso. Nei giorni precedenti, è stato attuato un primo specifico servizio di controllo notturno, nell’hinterland della città, che ha consentito di individuare e deferire in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria un conducente che, alla guida di un automezzo, veniva riscontrato in stato di ebbrezza alcolica e con patente di guida mai conseguita. Il veicolo non di proprietà, è stato affidato a terzi.

Nel corso del servizio, sono state identificate 49 persone e controllati 28 mezzi, con 3 sanzioni al Codice della Strada per condotta di guida ritenuta pericolosa per l’incolumità dei trasgressori e degli altri utenti.

Ed ancora, in un altro servizio svolto in varie fasce orarie, sono stati controllati e denunciati altri due conducenti. Nel primo caso, in periferia, la persona alla guida, risultata priva di patente poiché sospesa, si è rifiutata di sottoporsi ai previsti accertamenti volti ad evidenziare eventuale assunzione di stupefacenti; nel secondo caso, all’automobilista, risultato positivo ad assunzione di alcool oltre il limite stabilito, è stata ritirata anche la patente.

Nel corso di quest’ultima attività, sono state identificate 54 persone e controllati 30 mezzi, con 4 irregolarità contestate ai sensi del Codice della Strada per inosservanza alle norme comportamentali. Ad ogni buon conto, già da diverso tempo, i molteplici controlli su strada hanno fatto registrare, soprattutto tra i giovani nel fine settimana, concrete assunzioni di responsabilità che si traducono nell’ottima prassi di demandare (a turno) ad un singolo il compito di condurre il veicolo - previa astensione dall’assunzione di alcool - e trasportare così il gruppo.