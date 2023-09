Doppio appuntamento con LuccAutori

Il programma di LuccAutori per giovedì 28 settembre prevede un doppio appuntamento a Villa Bottini e Palazzo Bernardini.

Ore 10 sala conferenze Villa Bottini

Stefano Redaelli

Nell'ambito delle “Occasioni Tobiniane” organizzate in collaborazione con Fondazione Mario Tobino, il professor Stefano Redaelli presenta “Ombra mai più” (Neo Edizioni). Intervengono Isabella Tobino, presidente Fondazione Mario Tobino, e Demetrio Brandi presidente di LuccAutori - Premio Racconti nella Rete.

”Quando torni nel mondo, del mondo ti devi fidare.” Per tre lunghi anni Angelantonio è stato ospite della struttura psichiatrica Casa delle farfalle, con sé porta il libro che ha scritto sulla follia standoci dentro, e ora c’è un fuori che lo aspetta. Il tempo ha lasciato segni profondi, sui suoi genitori improvvisamente anziani da cui fa ritorno, sul platano che aveva adottato quando era ragazzo, in una società che adesso lo guarda con sospetto perché “è stato lì”. Non sempre si comprende ciò che è vitale, ma c’è una fragilità che accomuna tutti - matti e sani, buoni e cattivi - che parla una lingua misteriosa, e dice parole che Angelantonio dovrà imparare insieme a chi incontrerà. In “Ombra mai più” Redaelli continua il suo racconto sulla follia del mondo e la saviezza dei folli, sul rimosso della nostra società, e lo fa con il suo tatto, la sua poesia, la sua inconfondibile scrittura.

Stefano Redaelli è professore di Letteratura Italiana presso la Facoltà di “Artes Liberales” dell'Università di Varsavia. Addottorato in Fisica e Letteratura, s'interessa dei rapporti tra scienza, follia, spiritualità e letteratura. È autore delle monografie Nel varco tra le due culture.

Partecipano all'incontro i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado.

Ore 18.30 sala conferenze di Palazzo Bernardini

Marco Frittella

LuccAutori e Rotary Club Lucca presentano l'incontro con il giornalista e scrittore Marco Frittella, che Presenta “L’oro d’Italia. Dall’abbandono alla rinascita, viaggio nel paese che riscopre i suoi tesori (e la sua anima)” - Rai Libri

Dopo lo scandalo internazionale del crollo della Domus Armaturarum di Pompei nel 2010, si è avviato un vasto movimento che ha portato a fare proprio di Pompei ed Ercolano il simbolo di una rinascita italiana, fatta di conservazione ma anche di valorizzazione del nostro sterminato tesoro. Attraverso le parole dei protagonisti – archeologi, manager culturali, specialisti di ogni genere, volontari e militari – Marco Frittella racconta come stanno risorgendo Pompei e le Regge di Caserta, di Carditello e della Venaria Reale, il giardino di Colimbetra ad Agrigento e la Villa Gregoriana di Tivoli; i musei dotati di autonomia; e poi l’affascinante sottosuolo napoletano valorizzato da una cooperativa di giovani strappati all’emarginazione e le tante dimore storiche recuperate dai volontari del FAI.

E, infine, il racconto di altre due eccellenze del nostro Paese, famose e ammirate in tutto il mondo: le varie scuole di restauro e il nucleo dei Carabinieri che tutela e salvaguarda i nostri tesori.

L’oro d’Italia punta i riflettori sulle storie dei recuperi degli straordinari beni culturali e artistici del nostro Paese per troppi anni lasciati deperire da colpevole incuria e sottovalutazione.

Marco Frittella, volto storico del giornalismo televisivo, ha raccontato per quarant’anni, prima dai microfoni del Gr2 e poi del Tg1, le principali vicende politico-istituzionali d’Italia. Era a Berlino nell’inverno del 1989 quando cadde il Muro e a Beirut nell’ultima fase della guerra civile libanese. Tra le tante interviste realizzate – da Gorbaciov a Walesa, da Brandt a Cossiga e Napolitano – ha avuto il privilegio di avvicinare anche un santo, San Oscar Arnulfo Romero, arcivescovo di San Salvador, ucciso dagli squadroni della morte.

A lungo professore di giornalismo all’Università di Tor Vergata e alla scuola di Perugia, ha condotto il Tg1 per due decenni e “Unomattina” per due stagioni. Nel 2020 ha pubblicato Italia Green. Mappa delle eccellenze del made in Italy ambientale per Rai Libri, di cui nel marzo 2022 è stato nominato direttore editoriale.

Intervengono Giuseppe Lunardini, presidente del Rotary Club Lucca, Elena Marchini e Demetrio Brandi, presidente di LuccAutori.

Per il programma completo del Festival visitare il sito www.raccontinellarete.it

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti

Fonte: Ufficio Stampa