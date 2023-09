Era stato sorpreso nei bischi con 150 grammi di droga, condannato a quasi tre anni

Nel marzo di quest'anno, un giovane di 21 anni di origini magrebine è stato arrestato dai carabinieri di Piombino in un'area boschiva vicino alla Strada Provinciale "di San Vincenzo" nel comune di Campiglia Marittima. Quando i militari lo hanno avvistato, ha cercato invano di fuggire per evitare di essere scoperto con droga. I Carabinieri hanno trovato 94 involucri in cellophane contenenti cocaina e 14 involucri di hashish, per un totale di quasi 150 grammi di sostanza stupefacente. A causa della quantità, è stata considerata destinata allo spaccio.

Il Giudice del Tribunale di Livorno, basandosi sulle prove raccolte, ha condannato il giovane a due anni, otto mesi e 20 giorni di reclusione, oltre a una multa di € 14.000 e al pagamento delle spese processuali. Il giovane aveva chiesto il rito del "patteggiamento," che prevede l'applicazione della pena su richiesta delle parti.