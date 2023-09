Eroica per l'ambiente: migliaia di appassionati pedalano all'insegna della sostenibilità nella famosa ciclostorica

Quest’anno Eroica sarà un evento all’insegna della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente. Attraverso la partnership con Sei Toscana, infatti, sarà fatta una raccolta differenziata dei rifiuti prodotti durante tutta la manifestazione e verranno svolte attività di sensibilizzazione e informazione sui temi dell’ambiente, dei rifiuti e dell’economia circolare.

Tutti i punti di ristoro lungo i percorsi di gara saranno attrezzati con postazioni dedicate alla raccolta dei rifiuti organici (con l’utilizzo di stoviglie biodegradabili), così da consentire una differenziata di qualità. Non solo, sui rifiuti prodotti e il loro avvio a riciclo, sarà condotto un attento monitoraggio al fine di compensare la CO 2 emessa. Inoltre, tra le attività in programma presso lo stand di Sei Toscana, anche laboratori di educazione ambientale, gratuiti, rivolti ai più piccoli.

“Dopo la positiva collaborazione con Eroica Montalcino e NOVA Eroica Buonconvento, siamo felici di essere green partner della ciclostorica più famosa al mondo – dice il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini –. La corretta gestione dei rifiuti e l’educazione ambientale contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e il connubio fra sport e ambiente rappresenta, sempre più, un plus per il nostro territorio. Oltre a svolgere quotidianamente al meglio i nostri servizi in questo territorio unico e prezioso, crediamo sia importante mettere in pratica la sostenibilità ambientale anche in occasioni straordinarie come questa. Auguro a tutti i partecipanti una buona corsa con lo slogan che accompagna questa nostra collaborazione: usa i contenitori giusti…pedala, divertiti e #buttabene!”.

Per info e approfondimenti: www.seitoscana.it.

Fonte: Servizi Ecologici Integrati Toscana