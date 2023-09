Fermati con strumenti da scasso, denunciati due trentenni

I carabinieri di Cecina hanno denunciato due uomini di origini est europee, rispettivamente di 30 e 32 anni, che sono stati sorpresi nella residenziale via Caduti di Nassiriya con strumenti per scasso, senza motivo apparente. L'intervento è stato scatenato da una segnalazione di un cittadino che aveva notato un'auto sospetta nel quartiere durante il giorno. I militari del pronto intervento hanno rapidamente individuato l'auto descritta, che aveva una targa francese. Dopo aver considerato le circostanze e i precedenti dei due individui, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione personale e veicolare, durante la quale sono stati trovati attrezzi per lo scasso (un cacciavite e un attrezzo metallico modificato) e un coltello a serramanico di 17 cm di lunghezza complessiva. Gli oggetti sono stati sequestrati, e i due uomini sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria di Livorno per il porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere, nonché il possesso ingiustificato di chiavi alterate e di grimaldelli. Questo intervento rientra nella serie di azioni messe in atto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno per la prevenzione e repressione dei reati, con una particolare attenzione ai reati predatori.