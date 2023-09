L'ultimo saluto a Botero sarà al Duomo di Pietrasanta

Sabato 7 ottobre alle 11, presso il Duomo di San Martino, a Pietrasanta, si svolgerà la funzione religiosa per l'ultimo saluto della città al Maestro Fernando Botero, prima della tumulazione nel cimitero comunale accanto all'amata moglie Sophia Vari.

La cerimonia in Duomo sarà preceduta da una camera ardente aperta per alcuni giorni presso la chiesa della Misericordia, in via Mazzini, che ospita i due grandi affreschi realizzati da Botero: orari e modalità di accesso saranno definiti nei prossimi giorni con i referenti locali della Confraternita, come pure a seguire verranno fornite ulteriori comunicazioni in merito allo svolgimento della funzione nella Collegiata.

Fonte: Comune di Pietrasanta - Ufficio stampa