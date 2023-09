Il ritorno de Il Cile a #LiberiTutti

In collegamento dalla sua Arezzo il cantautore Il Cile, al secolo Lorenzo Cilembrini, che ricordiamo per successi come "Siamo Morti a vent'anni", "Cemento Armato" o "Maria Salvador" in collaborazione con JAx, si è prestato per una chiacchierata in diretta a Liberi Tutti che ha spaziato dalla toscanità, alla nuova scena musicale, al mettersi a nudo parlando dei propri limiti.

Infatti è stato enorme il riscontro (forse anche un po' involontario, come ci ha spiegato) partito da un suo post in cui raccontava di essere dipendente dall'alcool dall'età di 15 anni e che, a causa di una complicazione legata a ciò, dovrà evitare rigorosamente di bere per non rischiare la vita. Messaggio contenuto anche all'interno del suo nuovo singolo "Ero troppo fatto", dedicata a un amico che ha deciso di andarsene troppo presto, un viaggio nella mente di Lorenzo che si interroga su come avrebbe potuto cambiare le proprie sorti e quelle delle persone che amava, arrivando alla consapevolezza che l'annebbiamento che ha scelto per anestetizzarsi lo ha sempre reso indolente e immobile.

Il brano, uscito per Teide Dischi e con la distribuzione di ADA Music Italy, segna il ritorno de Il Cile alla produzione indipendente e anticipa il prossimo prossimo progetto discografico de Il Cile, la cui uscita è prevista per la fine dell'anno e che vede alla produzione Andrea "BOOM.BO" Palumbo.