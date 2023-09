Grave incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi all'interno del parco industriale di Rosignano. Un operaio di una ditta che opera all'interno della struttura è stato investito da un'auto ed è rimasto schiacciato contro un furgone. A quanto risulta, il lavoratore alla guida del mezzo, procedendo in retromarcia, non si sarebbe accorto del collega. Il ferito è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Livorno.