Intervento chirurgico per il sindaco di Pietrasanta, oggi il ritorno a casa

Il sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti è stato dimesso, nella giornata di ieri (lunedì 25 settembre), dall'ospedale Opa Fondazione Monasterio di Massa, dove si era sottoposto a un intervento chirurgico programmato. Il primo cittadino continuerà il percorso di recupero e guarigione nella propria abitazione, seguendo le indicazioni dei medici.

"Sono a casa e sono contento – le prime parole del sindaco – non sono stati giorni semplici ma l'affetto che ho sentito accanto a me, in ogni momento, è stato più potente di qualsiasi medicina nell'aiutarmi ad affrontarli e superarli. Il primo ringraziamento è per mia moglie Teresa, i miei figli e i miei fratelli e sorelle: la loro vicinanza e presenza sono state fondamentali. Poi per l'equipe del professor Marco Solinas, per Ermanno Sorbo e suo figlio Simone, cardiologo dell'ospedale del Cuore e per l'intero staff sanitario. Ultimi ma non per importanza, voglio abbracciare gli assessori della mia squadra, tutti i consiglieri comunali e i dipendenti dell'ente: in un periodo così particolare ma fittissimo di appuntamenti, ognuno di loro ha triplicato le forze affinché tutto si svolgesse nel modo migliore per la città".

Giovannetti ringrazia anche i tantissimi cittadini che, in questi giorni, gli hanno trasmesso i loro messaggi di saluto e incoraggiamento. La ripresa dell'attività amministrativa, per il sindaco, avverrà gradualmente, come raccomandato dei medici.

Fonte: Comune di Pietrasanta - Ufficio stampa