Kata scomparsa, le tracce di sangue non sono le sue

Si riparte da capo con le indagini in merito alla scomparsa della piccola Kataleya dall'ex hotel Astor di via Maragliano. Nella stanza 104 il sangue ritrovato e esaminato non è della bimba di 5 anni. Gli esami genetici eseguiti dal professore Ugo Ricci su incarico della procura fiorentina negano la possibilità di una correlazione. Non ci sono tracce nemmeno nei due trolley e nel borsone sequestrati alle due cugine peruviane e a un cittadino romeno lo scorso 17 giugno. In quella data, una settimana dopo la scomparsa, fu sgomberato l'ex albergo occupato da mesi.