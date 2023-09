Lavoro nel Consorzio di Bonifica, si cerca un geometra

Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno ha pubblicato un avviso di selezione per 1 nuovo posti di lavoro da impiegato di concetto nel settore Catasto e Concessioni: si cerca un Geometra o laureato in architettura o ingegneria.

E’ previsto un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con orario di lavoro di 38 ore settimanali su 5 giorni a settimana e il trattamento economico stabilito dal vigente CCNL per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario corrispondente con inquadramento in Area A, parametro 134 con retribuzione lorda mensile pari a € 1.953,61 per 14 mensilità.

Tutti i dettagli circa i requisiti necessari, le mansioni che si andranno a svolgere e le modalità di selezione sono contenute nell’avviso disponibile in home page del sito istituzionale del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno www.cbmv.it – link diretto: https://www.cbmv.it/it/news/lavora-con-noi-avviso-di-selezione-per-un-impiegato-del-settore-catasto-e-concessioni-scadenza-30-09-2023

Le sede di lavoro inizialmente prevista è presso la sede consortile principale di Firenze, Viale Toscana n. 21 ferma restando la possibilità di essere assegnato temporaneamente o definitivamente anche a qualunque altra sede del Consorzio, per ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Sono stati prorogati inoltre al 30.09.2023 anche i termini di presentazione delle domande finalizzate alla ricerca di un giurista per il Settore Affidamenti.

Fonte: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno