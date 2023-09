Mazzeo ai funerali di Stato dell'ex presidente Napolitano

Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha preso parte a Montecitorio ai funerali di Stato dell’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano: “La mia presenza oggi, non è solo un dovere istituzionale, ma un gesto di gratitudine verso un Presidente che ha amato il nostro Paese, l'ha guidato fuori da una delle più grandi crisi della storia recente e, come ha detto Anna Finocchiaro nel suo bellissimo intervento, ‘appartiene ora alla sua memoria’”.

“È stato emozionante e commovente - ha proseguito Mazzeo – ascoltare, tra le altre, le parole del figlio Giulio e della nipote Sofia che ne hanno ricordato la grandezza di uomo e di persona, due aspetti che non possono essere distinti dal suo esempio straordinario di fare Politica e di rappresentare le Istituzioni. Giorgio Napolitano è stato tra i primi a volgere lo sguardo all'Europa come sogno, opportunità e luogo di democrazia e speranza. Ancora Grazie, Presidente, a nome di tutto il Consiglio Regionale della Toscana. Non la dimenticheremo”.

Bandiere a mezz’asta da sabato per l’Assemblea legislativa della Toscana che nella giornata di oggi ha sospeso tutte le attività istituzionali.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio stampa