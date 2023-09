Multa notificata in ritardo a Firenze? Non è da pagare: approvata istanza in Consiglio comunale

Con l’approvazione di un ordine del giorno collegato alla delibera su “debiti fuori bilancio derivanti da sentenze per contenziosi relativi a sanzioni amministrative al Codice della Strada”, e presentato dai consiglieri del gruppo Centro Emanuele Cocollini e Ubaldo Bocci, il consiglio comunale di Firenze ieri ha invitato sindaco e giunta “ad attivare l’istituto dell’autotutela per le sanzioni notificate oltre i termini di legge su istanza del cittadino”.

“In sostanza – spiega Cocollini, che ha redatto l’odg – in quei casi in cui la notifica della multa avvenga oltre i termini stabiliti dal codice della strada (90 giorni), il cittadino, invece di dover fare ricorso al Giudice di Pace, perdendo tempo e denaro, potrà presentare direttamente istanza alla Polizia Municipale perché la sanzione venga annullata. Una scelta di buon senso per tutti: per il cittadino multato che vedrà riconosciuto un suo diritto sancito dalla legge; per il Comune che non dovrà affrontare un inutile contenzioso rimettendoci alla fine soldi pubblici, cioè di tutti noi”.

