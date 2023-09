Va in pensione Holly, il cane-poliziotto: sarà adottato dal suo agente conduttore

L’agente a quattro zampe Holly va in pensione e viene adottato dal suo conduttore Francesco.

Qualche giorno fa, la polizia fiorentina tra gioia e commozione ha dato il proprio caloroso saluto al fantastico poliziotto a 4 zampe Holly che, dopo ben 8 anni di servizio, è andato in 'pensione'.

Il fantastico Labrador dal carattere forte ed esuberante è specializzato nel fiutare esplosivi ed è entrato a far parte delle Unità Cinofile della Polizia di Stato nel 2015.

Approdato alla Questura di Firenze dopo 3 anni, Holly ha subito dimostrato la propria affidabilità sul lavoro. Nel corso della sua brillante carriera svolta al fianco del suo conduttore Francesco, Holly si è distinto non solo per il suo infallibile fiuto, ma anche per la sua imponente mole di ben 35 kg, diventando un’icona tra i cinofili di tutta Italia.

Dopo le innumerevoli operazioni portate a termine con successo, è arrivato ora il momento per il tenero cagnolone sempre in cerca di coccole, di godersi un po’ di merito riposo tra le braccia della sua nuova amorevole famiglia.

Fonte: Questura di Firenze