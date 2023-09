Personale Aiop-Rsa, sciopero e presidio regionale a Firenze: "Basta dumping contrattuale"

Le segreterie regionali Fp-Cgil Toscana, Cisl-Fp Toscana, Uil-Fpl Toscana, in occasione dello sciopero nazionale unitario Aiop Rsa, indetto per il giorno Mercoledì 27 settembre 2023, organizzano un presidio regionale, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso la sede della Giunta regionale, in piazza San Giovanni, a Firenze.

In tale ambito hanno chiedono alla Giunta regionale di essere ricevute per illustrare e consegnare un documento unitario sulle ragioni che hanno condotto allo sciopero odierno e per chiedere alla Giunta regionale toscana di assumere una posizione ferma sulla questione.

“Chiederemo alla Regione – dicono le sigle sindacali - di assumere decisioni concrete per contrastare nella nostra regione il fenomeno del dumping contrattuale, il lavoro povero, lo svilimento di donne e uomini, professionisti a cui è affidata la cura dei fragili.”

“Occorre promuovere per le lavoratrici ed i lavoratori interessati il giusto riconoscimento a legittime aspettative, contrastare il dumping contrattuale e promuovere il loro diritto a vedersi pienamente riconosciuta la propria professionalità attraverso un contratto che riconosca dignità, diritti e salario.”

FP CGIL Toscana

CISL FP Toscana

UIL FPL Toscana