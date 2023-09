Una pila di pneumatici è andata in fiamme in un centro revisioni - officina di via Firenze a Livorno questa notte. I vigili del fuoco di Livorno sono intervenuti poco prima delle 23. È andato danneggiato anche un autoarticolato parcheggiato, ma non è andato completamente distrutto proprio grazie ai vigili del fuoco. Le cause sono in corso di accertamento.