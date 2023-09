Raccolgono pungitopo oltre i limiti consentiti, uno era irregolare sul territorio fermati a Fucecchio

I carabinieri forestali di Empoli hanno effettuato accertamenti nel Comune di Fucecchio, in Via delle Forre, a seguito di alcune segnalazioni di privati cittadini che riferivano circa la presenza di alcune persone che stavano raccogliendo pungitopo (Ruscus aculeatus) oltre i limiti consentiti.

Giunti sul posto i carabinieri forestali hanno accertato la presenza di tre soggetti, di origine albanese, intenti alla raccolta del pungitopo che venivano controllati ed identificati.

Dei tre soggetti identificati due sono risultati irregolari sul territorio dello stato italiano e senza avere al seguito i documenti di identificazione. I due soggetti sono stati accompagnati presso la Compagnia Carabinieri di Empoli per il fotosegnalamento.

Inoltre in merito all’attività di controllo per la raccolta di pungitopo, sono stati abbondantemente superati i limiti consentiti per la raccolta, quindi in applicazione delle Leggi Regionali di riferimento, sono state elevate tre sanzioni amministrative per un importo di 630 euro.

Il pungitopo per un quantitativo stimato di 4.500 fronde o rami, è stato sequestrato.

I due soggetti non in regola con il permesso di soggiorno sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per soggiorno illegale nel territorio dello Stato.