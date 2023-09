Restituito defibrillatore rubato a chiesa di Viareggio

La parrocchia della Resurrezione al Varignano a Viareggio è ritornata in possesso del suo defibrillatore, che nella notte tra domenica e lunedì era stato portato via da ignoti. Il dispositivo è stato consegnato questo pomeriggio al parroco don Luca Andolfi – che ieri aveva lanciato un appello per la restituzione – da parte di un uomo che è riuscito a recuperarlo.

Il defibrillatore era stato collocato all’esterno della chiesa nel 2021, quando fu donato dai familiari di Matteo Ristuccia, deceduto in seguito ad un incidente stradale dopo 11 anni di coma