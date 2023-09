Rubano la bici del consigliere comunale a Empoli, era posteggiata legata al Palazzo delle Esposizioni

Una domenica che doveva essere di festa, ma che si è conclusa con un grosso dispiacere per il consigliere comunale di Buongiorno Empoli Leonardo Masi. Infatti, si è visto rubare la bici nonostante fosse legata con la catena alla cancellata del Palazzo delle Esposizioni in occasione di Io Resisto, il festival dell'Anpi a Empoli. Lo annuncia lo stesso consigliere di opposizione in un post su Facebook. "Una bella domenica, sia per la partita (credo che l'Empoli abbia giocato bene rispetto alle ultime prestazioni) sia per tutte le iniziative che ci sono state in città nel corso della settimana (Io Resisto, antimafia e keu, Vannino Chiti, ecc). Peccato che mentre facevamo due chiacchiere post pranzo a Io Resisto mi abbiano rubato la bicicletta legata pochi metri più in là, alla cancellata d'ingresso del palazzetto (mi dispiace anche per la sciarpa dell'Empoli che era nel portapacchi)", commenta Masi. Un fenomeno spiacevole, che riapre la discussione sulla microcriminalità in alcune aree del centro: piazza don Minzoni, il parco della Rimembranza, via XI Febbraio e piazza Guido Guerra al palazzo delle Esposizioni. Masi fa anche un appello sui social: chi vede la bici in foto, può avvertirlo?