Salute mentale, prenotazioni per visite e colloqui con medici, infermieri e psicologi

Lunedì 2 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 14.00 chiamando il numero dedicato 0573352372, sarà possibile prenotarsi per consulti e visite con gli psichiatri, gli infermieri e gli psicologici del Servizio di Salute mentale. L'iniziativa è rivolta ai cittadini di età superiore ai 18 anni ed è promossa dalla Fondazione Onda in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale del 10 ottobre, quest'anno dedicata in ricordo di Barbara Capovani la psichiatra aggredita e uccisa da un suo paziente a Pisa lo scorso aprile.

L'Open Day è stato organizzato dalle direzioni sanitaria e infermieristica del presidio San Jacopo ed ha l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche.

Il giorno 10 ottobre coloro che si saranno prenotati dovranno recarsi per i colloqui conoscitivi, le informazioni e le visite agli Ambulatori del centro di Salute Mentale, in via degli Armeni a Pistoia.

"La pandemia Covid-19 ha portato a un aumento dei disturbi psichici, in particolare ansia, depressione, disturbi del sonno, panico ed effetti post-traumatici da stress. Questi disturbi impattano negativamente sulla qualità e sulla quantità di vita, investendone tutti gli ambiti, personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo. Sono soprattutto gli adolescenti a manifestare grande disagio. Per questo è importante intervenire il prima possibile e chiedere aiuto, anche da parte dei genitori, rappresenta il primo fondamentale passo per affrontare il problema. I disturbi psichici sono curabili, non tutti sono guaribili. E là dove non sia ottenibile la guarigione, possono essere adottati interventi efficaci in grado di ridurre l’intensità, la durata dei sintomi e le conseguenze" dichiara Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda.

Fonte: AUSL Toscana centro - Ufficio Stampa