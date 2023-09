Santa Croce piange l'ex farmacista Roberto Galeazzi

E' morto Roberto Galeazzi, ex farmacista di Santa Croce sull'Arno dell'omonima farmacia di piazza Matteotti. Aveva 71 anni, era rimasto vedovo e purtroppo il declino è avvenuto in pochissimo tempo, lasciando nello sbigottimento la città. Grande appassionato di auto e moto d'epoca, Roberto Galeazzi si prendeva a cuore le questioni della propria città con verve e carattere, come i santacrocesi dei tempi che furono. Questa mattina si sono tenuti i funerali. Alla figlia Maria Vittoria, collega giornalista dell'ufficio stampa del Comune di Castelfranco e del giornale La Conceria, al figlio Giulio e ai familiari tutti vanno le condoglianze di gonews.it e della XMedia Group intera.