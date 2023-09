Solidarietà al teatro Puccini con lo spettacolo 'Urge'

La solidarietà va in scena al teatro Puccini. Domenica 1° ottobre alle 18.30 arriva “Urge. Come dal nichilismo cosmico passammo alla torta sacher” il cui incasso sarà devoluto all’Associazione Italiana Genetica Medica. Lo spettacolo festeggia i 15 anni di amicizia e collaborazione di Andrea Kaemmerle con Fausto Birigazzi, fondatore del Gruppo CMT, un gruppo toscano di volontari da anni impegnato in una campagna di raccolta fondi per il finanziamento dei progetti di ricerca dell’Associazione Italiana Genetica Medica per la diagnosi e cura della malattia di CharcotMarie – Tooth. Questa patologia, detta più comunemente Cmt, è una forma di atrofia muscolare che indebolisce progressivamente ed inesorabilmente i muscoli delle braccia e delle gambe, con gravissime conseguenze invalidanti.

All'evento, prodotto da Guascone Teatro, sarà presenti le assessore Sara Funaro e Maria Federica Giuliani.

L'incasso sarà interamente devoluto ad Aigem Onlus e contribuirà a finanziare lo studio di un gene recentemente individuato, che svolge un importante ruolo nell'orgine e sviluppo della Cmt.

"Un bellissimo evento - ha sottolineato l'assessora Giuliani - si focalizza l'attenzione a un tema importante sul quale servono ancora tanta ricerca e tante azioni. Invito tutti a partecipare e a sostenere Aigem onlus per contribuire alla ricerca sulla Cmt, una sfida importante che dobbiamo vincere tutti insieme”.

“Ancora una volta il mondo dello spettacolo si mobilita per solidarietà – ha dichiarato l’assessora Funaro -. L’evento di domenica è davvero una bella iniziativa, l’ultima di una lunga serie grazie all’amicizia tra Birigazzi e la compagnia Guascone Teatro. Spero davvero che in tanti siamo presenti per dare una mano all’Aigem e alla ricerca”.

Fonte: Ufficio Stampa