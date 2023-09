Truffano due ottantenni a Brozzi e portano via ottomila euro

Sono stati portati via ottomila euro a una coppia di ottantenni a Firenze in seguito a una truffa. La polizia indaga per un fatto avvenuto a Brozzi nel pomeriggio di lunedì 25 settembre.

Poco dopo le 14 un'anziana avrebbe ricevuto sul telefono di casa la chiamata da parte di un sedicente maresciallo. Questi avrebbe spaventato la vittima dicendo che il figlio aveva investito una persona sulle strisce: nella finzione del truffatore, il figlio avrebbe rischiato la galera se qualcuno non avesse pagato un risarcimento. Inoltre il falso maresciallo si sarebbe fatto dare il numero di cellulare del marito dell'anziana.

Anche il coniuge avrebbe ricevuto una chiamata da un altro falso rappresentante dell'Arma che lo avrebbe invitato a raggiungere urgentemente il figlio all'ospedale di Santa Maria Nuova. L'uomo ha quindi lasciato sola la moglie nella loro abitazione dove di lì a poco si sarebbe presentato alla porta un falso avvocato alla quale la donna, rimasta sola, avrebbe consegnato 3000 euro in contanti e gioielli per circa 5000 euro.

Il marito al Santa Maria Nuova non ha trovato il figlio, è rientrato a casa e si è reso conto della truffa. La polizia è stata avvertita e si indaga.