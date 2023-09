Una struttura per l’autonomia delle persone con disabilità a San Casciano

Un altro obiettivo centrato a sostegno delle politiche sociali del territorio chiantigiano. Ammonta a 715 mila euro la risorsa complessiva tratta dalle linee di finanziamento del PNRR assegnata al Comune di San Casciano che ha partecipato e vinto il bando ministeriale per la creazione di una comunità residenziale di diversamente abili per il dopo di noi a Casalta di Sotto, la struttura donata al Comune da un’associazione del territorio.

La giunta Ciappi porta a casa la realizzazione di un ambizioso progetto di alta valenza sociale che è stato presentato anche pubblicamente nell’area del Parco del Poggione, nell’ambito della Festa del Volontariato Sancascianese. L’obiettivo è quello di creare una comunità per alcune persone con diverse abilità proiettate nel dopo di noi, sostenere percorsi di autonomia a favore di coloro che perdono la famiglia di origine affinché abbiano un luogo dove vivere e sviluppare specifiche competenze professionali.

In linea con la finalità della donazione, legata ad un'attività a favore della comunità e dei comuni limitrofi, l'amministrazione comunale ha deciso di assegnare alla struttura una funzione sociale. “Il primo piano della struttura sarà destinata ad un'abitazione per il dopo di noi - spiega il sindaco Roberto Ciappi - finalizzata alla creazione di una comunità a carattere familiare costituita da 8 persone con disabilità dotata di tutte le infrastrutture necessarie alla mobilità agevolata, al lavoro in modalità smart working dotato di tutte le attuali tecnologie informatiche e digitali”. L'obiettivo prefigurato per il piano terra è quello di un centro diurno di socializzazione per 12 persone con disabilità che potranno disporre anche del giardino e della piscina adiacente. “Altra opportunità prevista per il piano terra - continua il sindaco - è la realizzazione di un appartamento indipendente connesso allo sviluppo del turismo sociale per persone con disabilità mentre per quanto riguarda il porticato antistante pensiamo di utilizzarlo come spazio polivalente al servizio delle diverse attività che si svolgeranno all'interno della struttura”.

Inoltre a seguito di un processo di co-progettazione condotto dall’amministrazione comunale in sinergia e in collaborazione con la Società della Salute Fiorentina Sud Est e la Fondazione Nuovi Giorni, la struttura Casalta di Sotto si potrà tradurre in un centro agricolo caratterizzato da programmi di agricoltura sociale, attività e terapia con animali, nonché sede di laboratori d'arte e artigianali. La struttura è già attiva: ospita infatti il centro di danza nazionale per ballerini con disabilità, laboratori ed attività dell'associazione “Per Crescere Insieme” e della Cooperativa Le Rose, oltre ad accogliere iniziative organizzate dal Comune e dalla Società della Salute.

Il casolare che si estende su una superficie di 650 mq e 9 ettari di terra, caratterizzato da una quindicina di ambienti, è stato donato al Comune da un’associazione locale ed è situato tra le colline chiantigiane in località Casalta di Sotto. Della risorsa ottenuta attraverso il PNRR, pari a 715mila euro, 420mila euro saranno utilizzati per l’abbattimento delle barriere architettoniche della struttura e gli interventi di manutenzione straordinaria.

Anche la Festa del Volontariato Sancascianese, edizione numero diciassette, ha scelto quest’anno di sostenere concretamente questo progetto destinando i fondi raccolti nel corso della manifestazione alla ristrutturazione e alla messa in sicurezza della piscina che è uno degli elementi qualificanti della struttura. “Casalta è uno spazio della comunità – rimarca il sindaco Ciappi – destinato a diventare un luogo aperto e inclusivo in cui ognuno potrà esprimere la propria unicità, anche la piscina sarà resa accessibile e fruibile a tutti, compresi i soggetti con disabilità fisica”. Il progetto sarà realizzato entro il 2025.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa