Urla e spintoni contro i carabinieri: 18enne arrestato a Scandicci

Alle 19 di ieri i carabinieri della Compagnia di Scandicci, impegnati nel controllo del territorio, si sono imbattuti in un gruppo di ragazzi intenti a bere e urlare in via di Grazia Deledda.

I militari, ben consci degli ultimi episodi che vedono protagonisti proprio i giovani della città e della preoccupazione già avvertita dalla popolazione, decidono di approfondire e di identificare i ragazzi Gli stessi, malgrado i tentativi di istaurare un dialogo da parte dei militari, ben presto hanno dato in escandescenze arrivando a spintonare i carabinieri, ad opporre una forte e continua resistenza alle operazioni, tanto da costringere gli intervenuti a richiedere rinforzi.

I ragazzi allora, dopo un momento di ulteriore contrasto, hanno cessato le loro escandescenze e hanno seguito i militari in caserma. Una volta giunti presso il comando Compagnia sono stati denunciati per favoreggiamento personale mentre il più esagitato è stato arrestato per l'ipotesi del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Nella mattinata si è tenuto il rito direttissimo che ha convalidato l'arresto e imposto al ragazzo la misura dell'obbligo di firma. Si tratta di un egiziano da poco 18enne, già noto alle Forze dell'Ordine, così come di origine egiziana sono i giovani denunciati.