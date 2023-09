Via Ridolfi, tratto piazza del Popolo e via Giovanni da Empoli: modifiche temporanee al transito

Per consentire la prosecuzione dei lavori di sistemazione del tratto stradale di via Ridolfi compreso tra piazza del Popolo e via Giovanni da Empoli, a fianco degli interventi già in corso di realizzazione relativi al recupero dell'Ex Convitto Infermieri e dell'Ex Ospedale di San Giuseppe, saranno adottate alcune modifiche al transito in quel tratto nella giornata di domani, mercoledì 27 settembre 2023, dalle 8 alle 17.



NEL DETTAGLIO – Con ordinanza 549 (https://tinyurl.com/3psz5amr) del 26 settembre 2023, dalle 8 alle 17 di mercoledì 27 settembre 2023, in via Ridolfi, nel tratto compreso fra piazza del Popolo e via Giovanni Da Empoli, divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione delle attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego. Sarà garantito regolarmente il traffico pedonale.



In via Ridolfi, nel tratto compreso fra via Giuseppe del Papa e Piazza del Popolo, inversione dell’attuale senso di marcia e all’intersezione con via Giuseppe del Papa, obbligo di svolta a destra – direzione via Roma per i veicoli provenienti da via dei Neri e da piazza del Popolo, obbligo di svolta a sinistra – direzione via Roma per i veicoli provenienti da via Salvagnoli; via Giuseppe del Papa, intersezione con via Ridolfi, obbligo di proseguire a dritto – direzione via Roma; via dei Neri, intersezione con piazza del Popolo, obbligo di svolta a sinistra per via Ridolfi ad eccezione dei veicoli che accedono al parcheggio di piazza del Popolo; piazza del Popolo, uscita dal parcheggio, obbligo di svolta a sinistra per via Ridolfi, con obbligo di dare precedenza ai veicoli provenienti da via dei Neri.



Le disposizioni non saranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.



La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento, sarà punita ai

sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa