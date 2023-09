Via Roma, da 22 a 8 incidenti: ok il piano di sicurezza stradale di Bagno a Ripoli

Via Roma, da 22 a 8 incidenti in un anno: funziona il piano di sicurezza stradale del Comune. In arrivo anche il velox

Dopo la segnaletica orizzontale e luminosa, via alla seconda fase del piano “anti-velocità” del Comune che ha già comportato una importante riduzione dei sinistri: “Salvaguardare pedoni e automobilisti, nessuna tolleranza per chi scambia la strada per una pista da rally”

Sicurezza stradale, scatta la fase 2 per la Sp1 – via Roma. Dopo l’installazione di segnaletica orizzontale e luminosa e la trasformazione della strada in Zona 40, è in arrivo il velox per impedire agli automobilisti di premere troppo sull’acceleratore. I lavori per collocarlo sono partiti stamani.

Solo l’ultimo atto del piano di “traffic calming” pensato e avviato da tempo dall’amministrazione comunale di Bagno a Ripoli per potenziare la sicurezza su strada in un tratto di viabilità particolarmente sensibile. I primi dei 34 interventi previsti sono stati effettuati nel 2022, con la collocazione di dissuasori di velocità luminosi, nuova segnaletica stradale e i cosiddetti “occhi di gatto”. E hanno già dato i loro frutti, con una importante riduzione dei sinistri.

“Dai 22 incidenti registrati nel 2022 – spiega il sindaco Francesco Casini – siamo scesi a 8 nel corso di quest’anno. Un impulso a proseguire il piano anti-velocità, adesso con l’installazione di un velox, come concordato insieme ai cittadini”.

“Non può esserci tolleranza per chi scambia le strade per una pista da rally. In questi anni, abbiamo fatto tanti incontri con i residenti lungo la via Roma, soprattutto con chi vive in località la Fonte, uno dei punti più caldi. - dice l’assessore ai lavori pubblici Francesco Pignotti – Ci eravamo impegnati a prendere provvedimenti e li stiamo completando”.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa