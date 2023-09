Al via la trentesima edizione della Casentino Bike

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di mountain bike quello con la Casentino Bike, arrivata alla trentesima edizione. Un anniversario condiviso con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e per l’occasione la gara entrerà nel cuore del Parco, su tracciati aperti in esclusiva per questa manifestazione come il sentiero dei tedeschi e il passaggio del lupo. Tre i percorsi il marathon da 64 chilometri, la gran fondo da 54, ma c’è anche una non competitiva da 25 chilometri. Mentre nella giornata di sabato è prevista un’escursione in e-bike.

A fare gli onori di casa nella conferenza stampa di presentazione nel Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso il vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci: “Sono contento di accogliere l’amministrazione comunale di Bibbiena, e gli organizzatori di questa splendida iniziativa arrivata alla trentesima edizione. In questa edizione ci sono dei percorsi nuovi che addirittura permetteranno di entrare nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. È splendido passare in questi posti con una mountain bike. Ci saranno circa 500 partecipanti per una manifestazione che fa parte della coppa Toscana e tutti arriveranno nel centro storico di Bibbiena che è uno dei più belli della provincia di Arezzo e di tutta la Toscana. Un vero e proprio paradiso per gli appassionati di mountain bike”.

“La Casentino Bike è uno degli eventi sportivi di maggior successo del nostro territorio” ricorda il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli. “Un territorio magnifico dal punto di vista naturalistico, ma soprattutto dove lo sport della bicicletta sta andando molto bene. Il nostro è l’unico territorio della Toscana che ha visto completare la ciclopista che dovrà unire la sorgente dell’Arno a Marina di Pisa”. La gara organizzata dalla Mtb Casentino è una competizione storica che ha oltre 500 iscritti ogni anno e per noi è un impegno e un onore portarla avanti con loro e con i tanti volontari che ringraziamo”.

L’assessore comunale di Bibbiena Francesca Nassini ha spiegato come “l’obiettivo sia quello di unire i tre settori di cui è responsabile: sport, turismo e cultura e per questo la Casentino Bike ha partenza e arrivo nel centro storico di Bibbiena. Questo ci ha permesso di ampliare l’offerta promuovendo l’ingresso nei nostri musei quello archeologico e quello della fotografia d’autore”.

L’assessore Nassini ha anche annunciato un progetto innovativo che “prevede la creazione della Natural Bike Casentino, con l’obiettivo di unire tutte le associazioni del territorio, creando dei tracciati da 30, 60 e 90 chilometri adatti a ciclismo su strada, gravel e mountain bike”.

Per il presidente di Mtb Casentino Maurizio Cipriani “si tratta di un traguardo che sognavamo da tempo e dimostra stabilità e durata nel tempo. Per questa trentesima edizione abbiamo cambiato totalmente i percorsi. E abbiamo inserito un percorso marathon che va a toccare quei tracciati dove nel Parco Nazionale non è permesso tenere manifestazioni e di questo siamo molto orgogliosi”.

Il consigliere della Mtb Casentino Andrea Fantoni ha sottolineato come “si tratti di un evento straordinario e che lascerà il segno” aprendo il cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, e per questo ha ringraziato il presidente Luca Santini. Mentre il consigliere Claudio Bartolini ha voluto ringraziare i volontari “che hanno lavorato tanto per sistemare percorsi in disuso, riaprendo anche tratti che erano spariti”. Il consigliere Silvio Basagni ha evidenziato due passaggi del percorso molto suggestivi: “il sentiero dei tedeschi, usato durante la guerra per andare da una parte all’altra della montagna, e il passaggio del lupo, una struttura utilizzata per il censimento e l’avvistamento dei lupi”.