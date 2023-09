Alienazione tramite asta pubblica di un terreno in via Calamandrei per la Protezione Civile

E’ pubblicato sul sito web del Comune di Lastra a Signa, nella sezione Altri Bandi e Avvisi pubblici, il bando di asta pubblica per la vendita di una porzione di terreno di proprietà comunale situato in località Barberino con ingresso da via Calamandrei per la realizzazione di un complesso immobiliare per servizi di Protezione Civile.

L’area ha una superficie di 4.145 metri quadrati classificata nel Piano Operativo come area di Protezione Civile sulla quale dovrà essere realizzata a cura dell’acquirente: una strada pubblica a doppia corsia con illuminazione che rimarrà di proprietà dell’amministrazione comunale e un fabbricato ad uso C.O.C (Centro operativo comunale) di dimensioni di circa 25 metri quadratati con connettività wi-fi e attrezzato con: tavolo per riunioni, maxi schermo con connettività internet, postazioni computer.

Il prezzo base d’asta è stabilito in 30.000 euro. Gli interessati che intendono presentare la propria offerta possono prendere visione dell’area previo appuntamento con l’Ufficio patrimonio telefonicamente o via mail telefonando al numero 0558743299-289 o scrivendo a patrimonio@comune.lastra-a-signa.fi.it.

Possono partecipare all’asta coloro in possesso delle seguenti caratteristiche: essere regolarmente iscritti al RUNTS Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017,essere iscritti nell’elenco delle Associazioni di Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile, essere dotati dei requisiti di moralità professionale per contrattare con la Pubblica Amministrazione, avere sede o impegnarsi ad aprire una sede operativa nel territorio del Comune di Lastra a Signa, svolgere attività di Protezione Civile da almeno tre anni, essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari. In caso di partecipazione in forma associata le suddette caratteristiche devono essere possedute da tutti i soggetti facenti parte.

Gli interessati potranno presentare domanda, entro il termine delle ore 12 del 16 gennaio 2024 redatta su apposito modulo al protocollo Generale del Comune di Lastra a Signa, Piazza del Comune n. 17, 50055 - Lastra a Signa che rilascerà apposita ricevuta. È facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, ovvero a mezzo di raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o con qualsiasi mezzo di trasmissione che il concorrente a proprio esclusivo rischio riterrà idoneo.

L’asta si terrà in seduta pubblica il giorno 18 gennaio 2024, ad iniziare dalle ore 10 presso il palazzo comunale sito a Lastra a Signa in piazza del Comune 17.