Appalti sanità, carenza di personale e carichi eccessivi di lavoro: a Firenze presidio-assemblea lavoratori

Il sistema degli appalti in sanità tra Firenze e provincia, tra ospedali e presìdi sanitari, impiega circa mille tra lavoratori e lavoratrici. Addetti/e alle pulizie o al portierato, barellieri, trasportisti, amministrativi/e. Da tempo la Filcams Cgil Firenze è impegnata in una battaglia difficile e complessa contro questo sistema che tende ad abusare di lavoratori e lavoratrici (che nel periodo del Covid erano chiamati eroi e che oggi sono stati dimenticati/e) e compromette il buon funzionamento della sanità e dunque il livello dei servizi offerti all’utenza, tra carenze di personale, carichi eccessivi di lavoro e insopportabili diseguaglianze di salari e diritti, a mansione simile o identica, tra chi lavora in appalto e dipendenti diretti.

Per domani giovedì 28 settembre a Firenze la Filcams Cgil, che chiede di superare il sistema degli appalti in sanità, ha indetto un presidio-assemblea (sede sindacale di San Salvi, via di San Salvi 1-9, ore 11:30 conferenza stampa) dove lavoratori e lavoratrici racconteranno la loro condizione e come portare avanti le iniziative di lotta (senza risposte sul miglioramento delle condizioni di lavoro e sul superamento del sistema degli appalti, arriveranno mobilitazioni).

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze