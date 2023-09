Arriva a Pisa l’app 'Senzabarriere', mappate 330 attività

Sono oltre 330 le attività commerciali “mappate” da Senzabarriere.app a Pisa, sia nel centro storico che lungo il litorale. Dopo la provincia di Lucca e quella di Arezzo, il lavoro di mappatura è arrivato a conclusione anche nel territorio pisano: tre mesi di presenza sul campo, grazie all’impegno e all’idea dell’associazione Luccasenzabarriere Odv che nasce con l’obiettivo di sensibilizzare sempre più i territori sull’importanza di abbattere le barriere architettoniche e arrivare a cittadine sempre più accessibili e inclusive. Il servizio, che punta a rendere sempre più accessibili le città e a restituire una fotografia il più veritiera possibile sull’inclusività dei luoghi pubblici e non solo, è sostenuto dal Comune di Pisa e da Confcommercio Pisa, con il patrocinio della Provincia di Pisa.

Il nuovo servizio, già disponibile per ogni tipo di dispositivo, è stato presentato stamani mercoledì 27 settembre in conferenza stampa a Palazzo Gambacorti, alla presenza dell’assessore con delega alla disabilità del Comune di Pisa Giulia Gambini, di Domenico Passalacqua presidente di Luccasenzabarriere Odv, della dirigente scolastica dell’IIS Galilei-Pacinotti Gabriella Giuliani, di Alessio Giovarruscio, responsabile area sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa e David Bonaventuri, testimonial dell’associazione e atleta della Nazionale Italiana calcio Amputati. Inoltre, a raccontare la propria esperienza, alla presenza di tutti gli studenti coinvolti, sono stati Gabriel Gennarelli, Greta Mostacciuolo e Asia Baci, tre dei giovani che hanno preso parte al progetto.

Il lavoro di mappatura ha coinvolto i volontari dell’associazione e 30 studenti e studentesse dell’IIS Pacinotti che, con grande impegno e determinazione, hanno valutato l’accessibilità di oltre trecento attività sul territorio pisano, valutando la presenza o meno di barriere architettoniche, ma anche mappando informazioni utili a intolleranti, allergici e neogenitori. Il tutto è stato poi caricato su Senzabarriere.app, così da rendere accessibili e perfettamente condivisibili le informazioni scaricando semplicemente una app gratuita.

“La nuova app che presentiamo oggi – dichiara l’assessore Giulia Gambini - rappresenta un servizio importante che mira a rendere ai cittadini, in modo semplice e accessibile, un quadro delle realtà presenti sul territorio di Pisa dal punto di vista dell’accessibilità. Questo servizio, che sarà in seguito consultabile anche tramite collegamento dal sito web del Comune di Pisa, consentirà a cittadini e turisti di avere contezza di opportunità ed eventuali limiti legati all’accessibilità di attività e servizi. In futuro l’app potrà essere implementate e aggiornata, per fornire un quadro sempre reale sull’accessibilità del tessuto cittadino. Crediamo che questo servizio possa rappresentare una base di partenza utile, a disposizione delle associazioni cittadine che potranno contribuire ad ampliarlo e aggiornarlo. Ringrazio gli studenti che hanno reso possibile la realizzazione di questo strumento, anche nell’ottica del lavoro di sensibilizzazione sul tema dell’accessibilità.”

“Si conclude oggi un viaggio, un percorso dalla durata di tre mesi che ha coinvolto giovani studenti, docenti e molti dei volontari della nostra associazione - dice Domenico Passalacqua, presidente di Luccasenzabarriere Odv -. Un progetto che si è realizzato grazie all’impegno e alla determinazione di chi è stato coinvolto. Ringraziamo il Comune e la Provincia di Pisa per aver creduto nella nostra iniziativa e la Confcommercio di Pisa che, con costanza e supporto, ci ha accompagnato in ogni nostro passo, grazie al suo fondamentale contributo. Il grazie più sentito va agli studenti e ai docenti: senza di voi e il vostro prezioso lavoro questo progetto non si sarebbe mai potuto realizzare, e, infine ma non per ultimi, ringraziamo tutti quei commercianti che ci hanno accolto e che hanno sentito anche un po’ loro il nostro obiettivo”.

“Ringrazio tutti i soggetti coinvolti, i docenti e i ragazzi che hanno partecipato alla realizzazione del progetto – ha detto la dirigente scolastica Gabriella Giuliani -. Dare un significato alla tecnologia utilizzata per riempire l’app di contenuti sull’accessibilità della propria città, ha rappresentato sicuramente un successo formativo: i ragazzi si sono messi nei panni di coloro che hanno problemi di disabilità e hanno contribuito a sensibilizzare le attività commerciali e fornire un servizio utile per i cittadini”.

“Oltre 330 attività tra Pisa e il litorale – dichiara Alessio Giovarruscio - censite grazie al progetto senzabarriere, tra negozi, pubblici esercizi, alberghi, strutture ricettive, stabilimenti balneari è un risultato straordinario. Il nostro ringraziamento va all'associazione Luccasenzabarriere, al Comune di Pisa, all'Istituto Pacinotti, ma soprattutto a questi strepitosi studenti che hanno fatto un grande lavoro. Con questa app, la citta di Pisa si dota di uno strumento di sensibilizzazione sulla disabilità, ma allo stesso tempo di un mezzo di informazione e valorizzazione del suo importante sistema commerciale e di accoglienza”.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa