Arval Italia ha installato 931 metri quadri di pannelli fotovoltaici presso la sede di Scandicci

Installati da Arval Italia 931,6 metri quadrati di pannelli fotovoltaici presso la “Saetta Fotovoltaica”, ovvero la sede di Scandicci della società.



Il nuovo impianto da 171,36 kWp permetterà di produrre 185.000 kWh di energia all’anno da fonti 100% rinnovabili, risparmiando così 98 tonnellate di CO2, (valore calcolato utilizzando, come da prassi, il fattore di conversione del mix elettrico italiano, associando a ogni kWh prodotto dal fotovoltaico un valore di CO2 evitata di 0,53kg).



Arval Italia è una società specializzata nel noleggio a lungo termine e nelle soluzioni di mobilità sostenibile e parte del Gruppo BNP Paribas.



“L’impianto fotovoltaico è stato realizzato grazie alla collaborazione con il partner tecnico Unoenergy Green Solutions, società specializzata in impianti per l’efficienza energetica del settore business e residenziale e parte del Gruppo Unoenergy”, si legge in una nota della società.



La Saetta Fotovoltaica, 7.000 metri quadrati che ospitano quasi 600 collaboratori, è la sede principale di Arval, che è una delle più importanti realtà economiche del territorio. “Si tratta di un edificio che nasce nel 2012 con una forte vocazione ecologica. Oggi si conferma esempio di sostenibilità grazie al rinnovamento dell’impianto fotovoltaico, ancora più efficiente di quello precedente, ma anche ad altre iniziative, come l’installazione di 37 punti di ricarica elettrica destinati ai collaboratori Arval”, è scritto ancora nella nota dell’azienda.



“Siamo fieri di ospitare nel nostro territorio un tessuto di imprese che arricchisce l’intera comunità attraverso il lavoro, lo siamo ancora di più quando queste imprese si assumono responsabilità sociali e civili con benefici per tutti noi, verso il nostro presente ma soprattutto verso le generazioni future” dice il Sindaco di Scandicci Sandro Fallani, che ha partecipato alla presentazione del nuovo impianto. “Oggi Arval manda un messaggio ben preciso, ovvero che la consapevolezza e l’impegno per il pianeta, uniti all’innovazione tecnologica e alla ricerca continua, permettono risultati concreti impensabili anche pochi anni fa, come la riduzione dell’impatto ambientale di un’intera sede che ogni giorno accoglie centinaia di lavoratori”.



“La sede Arval di Scandicci rappresenta per noi un vero fiore all’occhiello, simbolo del nostro impegno a favore della protezione dell’ambiente e della nostra ricerca di soluzioni più sostenibili”, dichiara Dario Casiraghi, Direttore Generale di Arval Italia. “Come parte del Gruppo BNP Paribas, che ha tra i suoi pilastri quello di avere un impatto positivo sulla società, abbiamo la responsabilità di portare avanti azioni reali ed efficaci e quanto stiamo realizzando qui è una dimostrazione concreta del nostro impegno e della nostra attenzione verso il territorio che ci ospita ormai da tanti anni”.



“Unoenergy Green Solutions è un partner attivo nella transizione energetica, a fianco delle aziende che intendono intraprendere un percorso verso l’efficientamento energetico e, in particolare, l’autoproduzione di energia green” afferma Dario Blengino, Amministratore Delegato Unoenergy Green Solutions. “Grazie alla fiducia che Arval ha avuto verso la nostra società abbiamo potuto realizzare un impianto unico nel suo genere, interamente basato sulle esigenze strutturali e di consumo della sede di Scandicci, che va a inserirsi in un contesto di efficienza energetica più ampio”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa