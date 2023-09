Barbara Guazzini è la nuova assessora del Comune di Barberino Tavarnelle. E’ entrata a far parte della giunta comunale guidata da David Baroncelli per occuparsi delle deleghe relative all’Ambiente e al Turismo ambientale. Barbara Guazzini, classe 1969, residente a Barberino Tavarnelle, laureata in Scienze naturali all'Università degli Studi di Siena, è guida ambientale escursionistica, dotata di esperienze e competenze specifiche nel settore ambientale e turistico-culturale e nella valorizzazione del patrimonio paesaggistico e naturalistico della Toscana.

Dal 2019 siede ai banchi del Consiglio comunale come componente del gruppo di maggioranza Centro sinistra Barberino Tavarnelle e consigliera della commissione Ambiente. Il sindaco Baroncelli e i colleghi, il vicesindaco Roberto Fontani e gli assessori Anna Grassi e Giampiero Galgani, formulano i migliori auguri di buon lavoro alla neoassessora.

"Il contributo e l’impegno civico che Barbara Guazzini, da cittadina attiva ha da sempre espresso a favore della comunità, - ha dichiarato il sindaco David Baroncelli a nome dell’amministrazione comunale - creeranno un’opportunità per tutto il nostro territorio, sono certo che l’assessora svolgerà questo incarico con grande serietà e competenza".

"L’assessora interverrà in tutte quelle azioni e progettualità – precisa il sindaco – finalizzate a migliorare e promuovere la fruibilità delle aree protette, della rete sentieristica e delle peculiarità escursionistiche del nostro territorio, il patrimonio ambientale di Barberino Tavarnelle costituisce una risorsa importante da salvaguardare e valorizzare in chiave turistica e ricettiva".

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino