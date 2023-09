Cerimonia per i 176 dottori di ricerca che hanno concluso i corsi a Firenze

L’Ateneo fiorentino ha festeggiato questa mattina 176 allieve e allievi che hanno concluso i corsi del dottorato di ricerca del 35 ciclo, raggiungendo il più alto livello di istruzione previsto dall'ordinamento universitario.

La cerimonia si è svolta al Teatro Verdi e si è aperta con il corteo dei dottori di ricerca, che hanno attraversato le strade del centro. Dopo i saluti dell’assessora all’Università e ricerca del Comune di Firenze Elisabetta Meucci, hanno preso la parola la rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci e il delegato al dottorato di ricerca Stefano Cannicci. Era presenta la prorettrice alla didattica Ersilia Menesini.

Sono 31 i corsi di dottorato con sede amministrativa presso l’Università di Firenze, 18 sono i corsi di interesse nazionale e 11 quelli in consorzio o in convenzione.

“L’Università di Firenze si conferma particolarmente vivace nell’attivazione di nuovi percorsi di dottorato, così come è motivo di soddisfazione ricordare che sono ripartiti i Dottorati Pegaso, finanziati dalla Regione Toscana, che rappresentano un’esperienza davvero speciale, per il suo particolare valore di condivisione tra gli atenei di Firenze, Pisa e Siena – ha spiegato la rettrice Petrucci -. Tra gli obiettivi dell’Ateneo fiorentino, infatti, c’è quello di promuovere il rafforzamento delle sinergie fra alta formazione, ricerca, professioni e mondo produttivo, con particolare riferimento a una prospettiva regionale, che valorizzi le eccellenze del sistema universitario e della ricerca e la loro messa in rete”.

In rappresentanza dei colleghi sono poi intervenute Giovanna Piracci e Margherita Vacca, rispettivamente dottoresse di ricerca in ‘Gestione sostenibile delle risorse agrarie, forestali e alimentari’ e in ‘Sostenibilità e innovazione per il progetto dell'ambiente costruito e del sistema prodotto’.

Durante la manifestazione, anche un momento musicale con Livia Bausi e Alessio Grossini, chitarra e violino dell’Orchestra dell'Università di Firenze. La cerimonia si è conclusa con il tradizionale lancio del tocco, in piazza Santa Croce.

