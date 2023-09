Consiglio comunale, a San Miniato si parla di multiutility

Il Consiglio Comunale di San Miniato è convocato in seduta pubblica, in modalità mista (telematica e in presenza, ai sensi del vigente “Regolamento per lo svolgimento in audio-videoconferenza delle sedute degli organi collegiali: Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Commissioni Consiliari Permanenti e Conferenza dei Capigruppo”), nel Palazzo Comunale il 28 settembre alle 17. Di seguito l'ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

2. Risposta ad interpellanza presentata il 17.03.2023 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Multiutility”.

3. Risposta ad interpellanza presentata il 19.07.2023 (prot. n. 28590 del 20.07.2023) dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Multiutility e Acque Spa”.

4. Risposta ad interpellanza presentata il 08.08.2023 (prot. n. 30626 del 08.08.2023) dai gruppi consiliari “Cambiamenti”, “Lega Salvini San Miniato” e “Forza Italia” ad oggetto: “RE.RI.T”.

5. Bilancio consolidato del Comune di San Miniato per l’esercizio 2022. Approvazione. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie). Immediatamente eseguibile.