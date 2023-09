Consiglio comunale Montespertoli: si parla di Pnrr e di stalli rosa

Il Consiglio Comunale di Montespertoli si riunisce giovedì 28 settembre, alle ore 21:15, su convocazione del Presidente del Consiglio Andrea Migliorini.

L'Assemblea consiliare si svolgerà in presenza in Sala Consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in piazza del Popolo, 1.

I cittadini sono invitati a partecipare in presenza, oppure, potranno seguire la seduta sull’apposita canale Youtube: https://www.youtube.com/c/ComunediMontespertoli-canaleufficiale

L'ordine del giorno prevede:

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco;

3. Comunicazione al consiglio comunale di prelevamenti dal fondo di riserva ai sensi dell'art. 166 del d.lgs 267/2000;

4. Interpellanza presentata dal Gruppo Misto in merito alle barriere architettoniche dei bagni pubblici in Piazza del Popolo;

5. Ordine del Giorno presentato dal Gruppo consiliare Vivo Montespertoli ad oggetto: “contro il rischio definanziamento del PNRR prospettato dal Governo”;

6. Ordine del Giorno presentato dal Gruppo consiliare Vivo Montespertoli ad oggetto: “in merito al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e agli interventi per garantire un adeguato livello di erogazione delle prestazioni”;

7. Approvazione regolamento per la disciplina della sosta negli stalli “rosa”, destinati ai veicoli adibiti al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta’ non superiore a due anni;

8. Approvazione del bilancio consolidato 2022, ai sensi dell'art. 147 quater del d.lgs 267/2000;

9. Approvazione documento unico di programmazione per il triennio 2024/2026, ai sensi dell'art. 19 del regolamento di contabilità.

10. Terza variazione del programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025;

11. Quinto aggiornamento della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2023 – 2024;

12. Variazioni al bilancio di previsione e al documento unico di programmazione 2023/2025 ai sensi dell'art. 175 del d.lgs 267/2000;

13. Variante semplificata (art. 30 della LR 65/2014) alle norme tecniche di attuazione del regolamento urbanistico vigente - zona d/cr - aree destinate a circoli ricreativi o locali di spettacolo – adozione;

14. Opere di urbanizzazione lavori di realizzazione di fabbricati di civile abitazione in zona omogenea b2 loc. San Quirico via Trebbio acquisizione aree;

15. Regolarizzazione tracciato strada comunale via Trecento - permuta aree;

16. Comparto urbanistico lottizzazione c2/cr n. 4 Ortimino - destinazione entrate escussione polizza fideiussoria;

17. Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione - piano di recupero zona b3 n. 4 comparto via Bassi via Trieste - destinazione entrate escussione polizza fideiussoria

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa