Evade dai domiciliari, arrestato dai carabinieri di Ponte a Egola

Un uomo sui trent'anni di San Miniato è stato arrestato per evasione dai domiciliari, la misura era stata disposta per il reato di maltrattamenti in famiglia. I carabinieri non lo hanno trovato nel suo domicilio e da lì sono scattate le ricerche. I militari della stazione di Ponte a Egola lo hanno rintracciato poco dopo l'allarme mentre camminava in strada, vicino casa sua. Il giovane non ha saputo dare giustificazioni per il suo comportamento e per questo è stato arrestato di nuovo. Il giudice, durante la convalida, ha disposto ancora i domiciliari.