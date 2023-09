FdI, Cosimo Carriero presidente di Gioventù Nazionale di Empoli

Fratelli D’Italia empolese rende noto che Cosimo Carriero, 22 anni, studente di Scienze Politiche, nonché membro del proprio coordinamento cittadino, è stato nominato Presidente di Gioventù Nazionale di Empoli.

“La nomina di Cosimo Carriero a rappresentare, per il territorio empolese, l’ala giovanile, under 30, di Fratelli D’Italia”, afferma la coordinatrice di partito Francesca Peccianti, “è la naturale e meritata prosecuzione di un cammino di costante impegno che Carriero ha profuso, da tempo, anche all’interno del nostro partito come responsabile del gruppo giovani. Siamo sicuri che con la sua passione politica, le sue competenze e, non da ultimo, le sue capacità relazionali, Cosimo Carriero saprà essere, anche in questo nuovo ruolo, punto di riferimento per tutti quei giovani che si riconoscono nei principi ispiratori del Movimento tra i quali, solo per citarne alcuni, quello della Politica fatta a servizio del Bene Comune, in cui la partecipazione giovanile è elemento fondamentale, della difesa dell’identità e dell’interesse nazionale, della famiglia, della Libertà, della Giustizia Sociale e della Solidarietà.

Da parte mia e di tutto il Coordinamento di Fratelli D’Italia empolese, auguriamo a Cosimo buon lavoro e il raggiungimento di ottimi risultati”

Fonte: Ufficio Stampa